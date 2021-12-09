В киевских школах более 40% подростков испытывают образ от других учащихся
Распространенным видом травли является словесная агрессия: обзывание, насмешка. Фото: из открытых источников
Травля в школе— одна из самых серьезных проблем современной образовательной системы в мире. Нынешнее исследование в киевских школах показало, что каждый 20-й ученик испытывает систематические образы.
С 29 марта по 2 апреля 2021 года КНП «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГОРОДА КИЕВА» провела социологическое исследование «Вопросы профилактики буллинга в школьной среде». В исследовании приняли участие 26203 респондента: учащиеся 5-9 классов (12 865), их родители (13 338). Основной целью было выяснить уровень распространения явления буллинга в учащейся среде, профилактика которые введены в учреждениях общего среднего образования.
Согласно полученным данным, в 2021 году более 40% киевских подростков испытывали образ от других учеников. За 5 лет показатель вырос на 5%.
37,6% родителей указали на плохое отношение к их детям других учеников. Каждый 20-й ученик страдает от обидчиков несколько раз в неделю, то есть 1 из 20-ти учеников испытывает систематическую травлю. Среди учеников 5—9-х классов 21% обижают других, а это каждый 5-й ученик. Распространенным видом травли является словесная агрессия: обзывание, насмешка. Об этом отметил каждый третий ученик. Сейчас наиболее употребляемой формой реагирования на агрессию является игнорирование. Так ответили около 40%.
Половина опрошенных учащихся и родителей ответили утвердительно на вопрос о наличии в школе программы профилактики буллинга. На отсутствие программы указали 8% учащихся. Все остальные 40% не осведомлены по этому вопросу.
Обычно в школах вся работа по предупреждению буллинга сводится к беседам, которые проходят во время классных часов. Четверть подростков стремится получить информацию практически по всем основным вопросам, касающимся буллинга: причин, признаков, противодействия, алгоритма реагирования и т.п. », отмечают в Образовательном агентстве.
В этом году в Украине создали чат-бота для психологической поддержки подростков. Он помогает детям разобраться в таких темах, как отношения в школе, в частности о буллинге; отношения с родителями, даже о насилии; отношения с друзьями, в том числе о первой любви; поиски себя и своего «Я».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»