В «Киевпасстрансе» объяснили, почему задерживали зарплату водителям троллейбусов
Один из водителей столичного троллейбуса. Фото: Алексей Самсонов
Средства задержали из-за технических проблем казначейской службы, однако уже к концу суток деньги поступят на счета работников.
Вчера, 22 февраля, водители троллейбусного депо №1 заявили о временной забастовке из-за задержки заработной платы. В частности, отметили, что не будут выходить на работу, пока не получат деньги.
Уже сегодня в КП «Киевпасстранс» журналистам «Вечернего Киева» объяснили, что задержка произошла из-за технических проблем Государственной казначейской службы, и что вчера на предприятии постепенно начали перечислять средства водителям, которые собирались бастовать.
Вообще «Киевпасстранс» всегда своевременно выплачивает работникам зарплату, и на этот раз на предприятии подали все необходимые документы для перечисления зарплаты водителям.
«Но из-за технических проблем, которые произошли в казначейской службе, средства начислялись с задержкой. Со вчера мы начали выплачивать средства сотрудникам, а до конца рабочего дня сегодня (23 февраля, ред.) все без исключения получат зарплату, рассказали «Вечернему Киеву» в пресслужбе «Киевпасстранс». p>
В Киевпасстрансе рассказывают, что имеют в зоне ответственности 84 автобусных, 48 троллейбусных и 23 трамвайных маршрута, на которые ежедневно выходят 500 автобусов, 340 троллейбусов и 260 трамваев. И более миллиона перевезенных пассажиров ежедневно. Столичная троллейбусная сеть самая большая в мире — 1130 км!
В последние годы предприятие оснастило свой транспорт GPS-навигацией, позволяющей отслеживать движение в собственном гаджете, электронное путевое письмо пришло на смену бумажному, кабине водителей склады оборудованы бортовыми компьютерами, вместо бумажных билетов и кондукторов — безналичная оплата проезда через валидатор.
Двигательный состав столицы только за последние 5 год пополнился 307 новыми автобусами, 139 троллейбусами, 7. Обновление продолжается, планируется закупить новые троллейбусы, трамваи, обновить фуникулер, впервые выпустить на маршруты столицы электробусы. движения, внедрять новые и удобные для киевлян маршруты.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»