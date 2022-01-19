В Киеве завершили обустройство экопарка «Сырецкий Яр»
Экопарк «Сырецкий Яр». Фото: Фейсбук
Этот проект стал победителем Общественного бюджета-2021.
Экопарк «Сырецкий яр» расположен в Шевченковском районе столицы. Авторы этого проекта Общественного бюджета ставили цель воспроизведения экосистемы парка. Ведь это будет способствовать очистке воздуха, улучшению микроклимата для всего района и города в целом.
Заказчиком работ по обустройству экопарка «Сырецкий яр» выступило КО «Киевзеленстрой».
Парк расчистили от мусора и сухостоя, восстановили лестницу, установили скамьи и информационный стенд, обустроили газон и высадили деревья. Чтобы на территорию парка не попадал мусор, его огородили металлической сеткой. Позаботились и о пернатых — для них установлен фонтан-поилку. jpg» alt=»В Киеве завершили обустройство экопарка «Сырецкий Яр»» />
Новая лестница. Фото: Фейсбук
«Мы символически начали год с открытия объекта, реализованного в рамках бюджета участия. И теперь имеем еще одно удобное место для отдыха на природе. Приятно, что на Общественный бюджет предоставляется все больше проектов по благоустройству зеленых зон, созданию экозон, и они получают широкую поддержку среди киевлян. КО „Киевзеленстрой“ готово и в дальнейшем реализовывать подобные проекты совместно с обществом»,— подчеркнул генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.
В 2022 году запланировано воплотить четыре проекта-победителя Общественного бюджета. Это: обустройство сквера «Дружба» на бульваре Дружбы народов между домами 20-22 инклюзивная детская площадка в парке «Киото» (№834), скейт-парк у Синего озера для вело-, скейт-, самокатных тренировок (№1459), безопасные парки и скверы (№873).
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»