В Киеве зарегистрировано уже более 26 тысяч внутренне перемещенных лиц

magictr | 25.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Больше всего в столице переселенцев из трех областей. Фото: Алексей Самсонов

Люди покинули свои дома из-за полномасштабного российского вторжения и ищут убежищ в столице.

За неделю количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в Киеве, увеличилось более чем на 9 тысяч 6 397 людей.

«Больше всего зарегистрировалось в Дарницком районе — 4545 человек, Днепровском — 4110 и Святошинском — 3136 человек. Больше вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей», — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Она также напомнила, что для того, чтобы получить государственную помощь и статус внутренне перемещенной лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.

Управление труда и социальной защиты населения города Киева.

Район Адрес Номер телефона по социальным вопросам
Голосеевский ул. Ломоносова, 5/3 068-336-85-35 с 10:00 до 16:00
Дарницкий ул. Харьковское шоссе, 176-Г (044) 564-43-90, 0800-509-902
Деснянский ул. Закреского, 87-Д (044) 515-20-18 с 10:00 до 16:00
Днепровский ул. Курнатовского, 7-А (044) 512-08-07 с 9:00 до 15:00
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(044) 467-80-91
Пе /td>

050-264-80-02
Под /td>

(044) 425-31-19
Св /td>

(044) 273-20-15, (044) 276-45-38 с 10:00 до 16:00
Солом янский просп. Воздухофлотский, 40 (0 ) 207-39-02 с 10:00 до 16:00
Шевченковский просп. Победы, 5 (044) 236-50-56

Также заявку можно подать через мобильное приложение портала «Действие».

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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