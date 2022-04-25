В Киеве зарегистрировано уже более 26 тысяч внутренне перемещенных лиц
Больше всего в столице переселенцев из трех областей. Фото: Алексей Самсонов
Люди покинули свои дома из-за полномасштабного российского вторжения и ищут убежищ в столице.
За неделю количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в Киеве, увеличилось более чем на 9 тысяч 6 397 людей.
«Больше всего зарегистрировалось в Дарницком районе — 4545 человек, Днепровском — 4110 и Святошинском — 3136 человек. Больше вынужденных переселенцев из Киевской, Донецкой и Черниговской областей», — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.
Она также напомнила, что для того, чтобы получить государственную помощь и статус внутренне перемещенной лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.
Управление труда и социальной защиты населения города Киева.
|Район
|Адрес
|Голосеевский
|ул. Ломоносова, 5/3
|068-336-85-35 с 10:00 до 16:00
|Дарницкий
|ул. Харьковское шоссе, 176-Г
|(044) 564-43-90, 0800-509-902
|Деснянский
|ул. Закреского, 87-Д
|(044) 515-20-18 с 10:00 до 16:00
|Днепровский
|ул. Курнатовского, 7-А
|(044) 512-08-07 с 9:00 до 15:00
|Оболонь /td>
|(044) 467-80-91
|Пе /td>
|050-264-80-02
|Под /td>
|(044) 425-31-19
|Св /td>
|(044) 273-20-15, (044) 276-45-38 с 10:00 до 16:00
|Солом янский
|просп. Воздухофлотский, 40
|(0 ) 207-39-02 с 10:00 до 16:00
|Шевченковский
|просп. Победы, 5
|(044) 236-50-56
Также заявку можно подать через мобильное приложение портала «Действие».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»