В Киеве зарегистрировано более 17 тысяч вынужденных переселенцев из-за российского вторжения — Марина Хонда

magictr | 17.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве зарегистрировано более 17 тысяч вынужденных переселенцев из-за российского вторжения, — Марина Хонда

За неделю количество зарегистрированных переселенцев в столице увеличилось. Фото: Укрзализныця

Украинцы из разрушенных городков Киевщины, востока и юга Украины ищут убежищ в столице.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«В настоящее время в Киеве уже успели зарегистрироваться более 17300 внутренних переселенцев, покинувших свои дома из-за боевых действий, или убегая от российской оккупации. За неделю количество зарегистрированных переселенцев в столице увеличилось более 8 тысяч человек. Больше всего зарегистрировано в Дарницком районе — более 3 тысяч человек, Днепровском — почти 2,8 тысячи и Святошинском — чуть более 2 тысяч », — отметила Марина Хонда. Она также напомнила, что для того, чтобы получить государств помощь и статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.

Регистрация внутри перемещенных лиц происходит до 30 апреля.Управление труда и социальной защиты населения города Киева

Район Адрес Номер телефона по социальным вопросам
Голосеевский ул. Ломоносова, 5/3 068-336-85-35 с 10:00 до 16:00
Дарницкий ул. Харьковское шоссе, 176-Г (044) 564-43-90, 0800-509-902
Дес /td>

(044) 515-20-18 с 10:00 до 16:00
Дни /td>

(044) 512-08-07 с 9:00 до 15:00
Оболонь /td>

(044) 467-80-91
Пе /td>

050-264-80-02
Подольский ул. Ярославская, 31-Б (0 ) 425-31-19
Святошинский ул. Г. Юры, 14-Б (0 ) 273-20-15, (044) 276-45-38 с 10:00 до 16:00
Соломенский просп. Воздухофлотский, 40 (0 ) 207-39-02 с 10:00 до 16:00
Шевченковский просп. Победы, 5 (044) 236-50-56

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине свои дома были вынуждены оставить по меньшей мере 11,7 млн ​​украинцев . Из них 4869019 граждан покинули страну, сообщает правление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Наталка МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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