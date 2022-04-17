В Киеве зарегистрировано более 17 тысяч вынужденных переселенцев из-за российского вторжения — Марина Хонда
За неделю количество зарегистрированных переселенцев в столице увеличилось. Фото: Укрзализныця
Украинцы из разрушенных городков Киевщины, востока и юга Украины ищут убежищ в столице.
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
«В настоящее время в Киеве уже успели зарегистрироваться более 17300 внутренних переселенцев, покинувших свои дома из-за боевых действий, или убегая от российской оккупации. За неделю количество зарегистрированных переселенцев в столице увеличилось более 8 тысяч человек. Больше всего зарегистрировано в Дарницком районе — более 3 тысяч человек, Днепровском — почти 2,8 тысячи и Святошинском — чуть более 2 тысяч », — отметила Марина Хонда. Она также напомнила, что для того, чтобы получить государств помощь и статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.
Регистрация внутри перемещенных лиц происходит до 30 апреля.Управление труда и социальной защиты населения города Киева
|Район
|Номер телефона по социальным вопросам
|Голосеевский
|ул. Ломоносова, 5/3
|068-336-85-35 с 10:00 до 16:00
|Дарницкий
|ул. Харьковское шоссе, 176-Г
|(044) 564-43-90, 0800-509-902
|Дес /td>
|(044) 515-20-18 с 10:00 до 16:00
|Дни /td>
|(044) 512-08-07 с 9:00 до 15:00
|Оболонь /td>
|(044) 467-80-91
|Пе /td>
|050-264-80-02
|Подольский
|ул. Ярославская, 31-Б
|(0 ) 425-31-19
|Святошинский
|ул. Г. Юры, 14-Б
|(0 ) 273-20-15, (044) 276-45-38 с 10:00 до 16:00
|Соломенский
|просп. Воздухофлотский, 40
|(0 ) 207-39-02 с 10:00 до 16:00
|Шевченковский
|просп. Победы, 5
|(044) 236-50-56
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине свои дома были вынуждены оставить по меньшей мере 11,7 млн украинцев . Из них 4869019 граждан покинули страну, сообщает правление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Наталка МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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