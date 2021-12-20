В Киеве заработали пункты обогрева

magictr | 20.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В&Киев; Киеве заработали пункты обогреваВ связи с заморозками в городе открыли 44 пункта, где можно согреться теплым чаем и перекусить.

К столице приближаются настоящие морозы. В ближайшие дни синоптики обещают понижение температуры к -7-днем и — 12-ти ночью. Из-за значительного похолодания в каждом районе города начинают работать пункты обогрева. Их, как и раньше, открыли в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах социального обслуживания.

Татьяна Гоенко, которая в Киеве занимается организацией Общества Красного Креста Украины, рассказывает «Вечернему Киеву», что убежище можно получить также в специально оборудованных палатках. К слову, они открыты возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный» и у Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».

В каждом пункте обогрева предлагают согреться кофе или чаем, отведать печенье и взять себе теплую одежду и лекарства из аптечки. В частности, антисептик и маску.

Столичные волонтеры Общества Красного Креста Украины ежегодно обеспечивают пункты обогрева аптечками первой помощи и банком одежды.

Принести теплые вещи жители Киева могут в каждом районе, кроме Соломенского и Печерского — они пока не работают из-за технических неполадок в помещении. Но Татьяна Гоенко просит жертвовать чистой и без повреждений одеждой.

«Бывали случаи, когда горожане приносили порванные и грязные вещи. Мол, выбрасывать вред, поэтому отдают в банк одежды. Такую одежду мы не принимаем. Пожалуйста, помогайте теми вещами, которые сами носили!» — обращается Татьяна Гоенко.

Дополнительно волонтеры организации проводят образовательную деятельность о том, как действовать в случае переохлаждения и предоставляют информацию, где расположены местные центры поддержки бездомным.

В частности, Дом социального попечительство—место, где бездомные могут воспользоваться санитарно гигиеническими услугами и переночевать, а также Центр учета бездомных граждан, где будут получать социальную и юридическую помощь.

Сейчас согреться можно в 44 столовых пунктах обогрева. В каждом районе их открыли несколько, но больше всего таких пунктов работает в Печерском районе — 15 заведений. >

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В&Киев; Киеве заработали пункты обогрева

У Киеву заработали пункты обогрева

< В&Киев; Киеве заработали пункты обогрева

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В&Киев;Киеве заработали пункты обогрева< /p>

В&Киев;Киеве заработали пункты обогрева

В&Киев; Киеве заработали пункты обогрева

У Киеве заработали пункты обогрева

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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