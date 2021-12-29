В Киеве заработал туристический хаб с 3D-турами
3D-тур станцией метрополитена «Золотые Ворота». Скриншот с сайта.
На портале можно узнать о туристических локациях и актуальных событиях в городе.
В Киеве заработал новый туристско-культурный хаб. Здесь можно узнать о туристических локациях и виртуально посетить их. Также здесь размещается информация о туристско-информационных центрах, карте метро, о городском транспорте и т.д.
«Киев активно идет путем диджитализации, в том числе отраслей креативной экономики и туризма. Используются новейшие технологии по оцифровке локаций, созданию 3D-туров, элементам дополненной реальности. «Цифра» стала важным инструментом для привлечения туристов», — отмечает заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развитияПетр Оленич.< /strong>
В виртуальном хабе также размещены туристические 3D-туры. Посетители смогут пройти онлайн Киевским зоопарком, станцией метрополитена «Золотые Ворота», пещерами Киево-Печерской лавры, побывать в музеях «Золотые Ворота» и Михаила Булгакова, на Пейзажной аллее и т.д.
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Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»