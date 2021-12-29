В Киеве заработал туристический хаб с 3D-турами

magictr | 29.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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3D-тур станцией метрополитена «Золотые Ворота». Скриншот с сайта.

На портале можно узнать о туристических локациях и актуальных событиях в городе.

В Киеве заработал новый туристско-культурный хаб. Здесь можно узнать о туристических локациях и виртуально посетить их. Также здесь размещается информация о туристско-информационных центрах, карте метро, ​​о городском транспорте и т.д.

«Киев активно идет путем диджитализации, в том числе отраслей креативной экономики и туризма. Используются новейшие технологии по оцифровке локаций, созданию 3D-туров, элементам дополненной реальности. «Цифра» стала важным инструментом для привлечения туристов», — отмечает заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развитияПетр Оленич.< /strong>

В виртуальном хабе также размещены туристические 3D-туры. Посетители смогут пройти онлайн Киевским зоопарком, станцией метрополитена «Золотые Ворота», пещерами Киево-Печерской лавры, побывать в музеях «Золотые Ворота» и Михаила Булгакова, на Пейзажной аллее и т.д.

виды туризма в столице. Это четыре видеопродукта, которые демонстрируют туристам в яркой динамической форме столицу Украины.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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