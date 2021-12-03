В Киеве заработал новогодний каток под открытым небом
Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Фото: roshen.plaza
У станции метро «Демеевская» заработал новогодний каток, который будет работать до конца февраля следующего года.
Каток будет доступен для посетителей с зеленым COVID-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом (за 72 часа) или со справкой об выздоровлении. Несовершеннолетним гостям необходимо иметь при себе документ, подтверждающий возраст.
В этом году площадь ледовой арены увеличили до 2200 м², а посетителям подготовили более 700 коньков. К слову, отныне гости могут отследить статус электронной очереди онлайн, а также воспользоваться внеочередным обслуживанием (Fast Track).
Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 в будни и с 10:00 00 в выходные и праздничные дни.
Цены на билеты зависят от дня недели и выбранного времени посещения. В стоимость билета входит прокат коньков. Стоимость проката в будни стартует от 170 гривен, в выходные — от 200 гривен, а в праздники — от 250 гривен. Для льготных категорий (при наличии удостоверения), а также для клиентов, которые рассчитываются картой Visa, действует скидка. Санта Клауса.
В этом году Софийскую площадь посвятят тематике Рождества Христова, а в парке им. Т.Г. Шевченко разместят «Страну Святого Николая» с развлечениями для малышей.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»