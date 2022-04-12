В Киеве запустили трамваи с Подола и троллейбусы из Почайны на Сырец
12.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы постепенно восстанавливают движение общественного транспорта, на линии выходят все больше трамваев и троллейбусов
>С сегодняшнего дня город запустил три трамвайных и три троллейбусных маршрута.
Теперь будут работать следующие трамвайные маршруты:
- № 14 от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;
- № 15 от Отрадного проспекта до улицы улицы Старовокзальной;
- № 18 от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.
Тролейбусные маршруты:
- № 19Д от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;
- № 42К от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;
- № 27К от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.
Теперь в городе работает 11 троллейбусных маршрутов — № 3, № 8, № 9К, № 17, № 6К, № 24, № 32Д, № 34К, № 19Д, № 42К, № 27К. Кроме того работает 11 трамвайных маршрутов — № 3, № 19, № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А, № 14, №15, №18.
Вчера в столице полностью открыли Южный мост, который раньше работал только для спецтранспорта и общественных автобусов.