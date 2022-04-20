В Киеве запустили трамвай из Оболони на Подол и два троллейбусных маршрута

magictr | 20.04.2022 | Новости | Комментариев нет

запустили

Иллюстративное фото Вечерний Киев

Власти столицы возобновляют движение общественного транспорта с учетом требований безопасности во время действия военного положения.

С сегодняшнего дня, 20 апреля, возобновляется работа трамвайного маршрута № 16 и троллейбусных маршрутов № 37 и № 40. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.

Троллейбусный маршрут № 37— от улицы Милославской до станции метро «Лесная». Интервал движения 25 минут;

Троллейбусный маршрут № 40 от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта. Интервал движения 20 минут.

«Вечерний Киев» сообщал, что с завтрашнего дня, 21 апреля, движение на «красной» линии метрополитена будет возобновлено до станции «Лесная».

С 19 апреля на маршруте кольцевой электрички добавили остановку на станции Киевская Русановка, которая не функционировала с 2011 года, и начал курсировать еще один модернизированный электропоезд.

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