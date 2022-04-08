В Киеве запустили прокат велосипедов и самокатов magictr | 08.04.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи За последние сутки на Киевщине втонуло трое людей Комментариев нет | Авг 3, 2017 Дискуссионный «Городок-Хуторок» или житлоблуд на Белоцерковщине (ВИДЕО) Комментариев нет | Апр 29, 2018 Прокуратура Киевской области инициирует перед судом ускорение рассмотрения резонансного дела за жестокие издевательства над 10-летним мальчиком-инвалидом Комментариев нет | Июл 12, 2017 В Ржищеве почтили память своего земляка — известного художника (ФОТО) Комментариев нет | Июл 10, 2017 Об авторе magictr