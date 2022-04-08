В Киеве запустили прокат велосипедов и самокатов

magictr | 08.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев;Киеве запустили прокат велосипедов и  /p>Самокаты на прокат. Иллюстрация из открытых источников </p> <p>Власти столицы восстанавливают городские мобильности и договорились с прокатчиками самокатов и велосипедов возобновить работу. </p> <p>В Киеве сегодня доступны сервисы проката велосипедов и электросамокатов Bolt, Bike NOW и veliki.ua. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.</p> <p>«Совсем недавно я обращался к бизнесу возобновить прокат электросамокатов и велосипедов. Уже сегодня для проката доступны следующие сервисы: Bolt, Bike NOW и veliki.ua. И благодарю бизнеса за то, что оперативно откликнулись на призыв, и сегодня киевляне могут преодолевать короткие расстояния в городе, воспользовавшись ими», — сказал Николай Поворозник.</p> <p>Он обратился к киевлянам с просьбой помнить о безопасности и уважать всех участников движения.</p> <p>Город призывает киевлян не терять бдительность и при первых сигналах воздушной тревоги следовать в укрытие. Сегодня в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак.</p> <p>«Вечерний Киев» писал, что в столичном метрополитене движение по красной линии продолжено: поезда курсируют от станции «Академгородок» до станции «Театральная».< /p></p> <p><strong>Екатерина НОВОРОННЯ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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