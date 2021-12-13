В Киеве запустят добровольное фармакологическое медстрахование
В Украине внедряют пилотные проекты по фармацевтическому страхованию.
Соответствующий меморандум для внедрения пилота подписали на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения Украины.
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Как сообщил министр Виктор Ляшко: «По нашим оценкам ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и за необоснованными назначениями. Пилотный проект по фармакологическому страхованию — это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхования».
Фармакологическое страхование запускается в Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Есть лекарства, не входящие в программу «Доступные лекарства», и стоимость которых не возмещается государством, поэтому именно благодаря внедрению добровольного страхования можно будет получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения.
Чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и сообщить об этом своему врачу. Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения ей лекарств, не входящих в программу «Доступные лекарства».
Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Пациент получает сообщение с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.
Ранее Киевсовет обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины по разработке и принятию необходимых законодательных изменений для усиления государственного контроля в сфере обращения наркотических лекарственных средств.
Оксана КОШЕВА