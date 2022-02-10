В Киеве запретят остеклять балконы и устанавливать кондиционеры на исторических зданиях
Кондиционеров также не должно быть. Фото: архив «Вечернего Киева»
За нарушения новых правил благоустройства будут выписывать штрафы. Соответствующее решение Киевсовет должен принять на одном из ближайших пленарных заседаний.
В Киеве планируют запретить пристройку, изменение формы окон и балконов, а также установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия.
«Это поможет восстановить эстетический вид исторических домов, расположенных в центральном историческом ареале города Киева, которые были изуродованы балконами и кондиционерами», — отметил профильный заместитель председателя КГГАВладимир Прокопов
В частности, под запрет попадут размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания. Также не будет допускаться утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т.д.
Кроме того, невозможным будет расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.
Владельцам таких «надстроек» будет даваться год на демонтаж. После исполнительный орган будет выписывать штраф, и «Киевблагоустройство» будет возвращать зданию исторический вид.
Нарушена проблема в столице актуальна, ведь пристройки к многоквартирным сооружениям нередко приобретают гротескные и катастрофические формы. Есть царь-балконы, балконы-лодки, собственный лифт к своему жилью, церковь на крыше, дача на крыше и другие прихоти креативных владельцев киевской недвижимости.
Над соответствующим документом почти два года работали специалисты, урбанисты и .
Проект решения уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, его должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета.
Также в столице планируют разработать Стратегию сохранения ценной застройки в Киеве до 2035 года с целью определения о архитектурного наследия с их дальнейшей сохранностью.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»