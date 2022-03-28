В Киеве заменят полотно государственного флага на самом высоком флагштоке в стране
Новенький сине-желтый флаг появится на пещерных холмах. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня проходят регламентные работы по технологической замене полотна государственного флага Украины и обслуживанию флагштока, установленного на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
«Как и говорили ранее, мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. И регулярно осуществляем регламентные работы на мемориале, где он установлен. Сегодня такие работы проходят, и на флагшток поднимут новое полотно», — отметил Вячеслав Непоп. Второй мировой войне». Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»