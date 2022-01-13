В Киеве закрыли еще две станции метро
13.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
На месте работают взрывотехники. Фото иллюстративное: Наталья Слинкина
В столице продолжаются волна «минувань» Киевского метрополитена.
Вслед за станциями «Дворец спорта» и «Льва Толстого» закрыли для пассажиров еще и «Театральную» пересадку Вокзальную». Поступил еще один анонимный звонок о якобы заложенной взрывчатке.
Все четыре станции закрыты на вход и выход. На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками.
Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»