В Киеве закрыли еще две станции метро

magictr | 13.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев;Киеве закрыли еще 

На месте работают взрывотехники. Фото иллюстративное: Наталья Слинкина

В столице продолжаются волна «минувань» Киевского метрополитена.

Вслед за станциями «Дворец спорта» и «Льва Толстого» закрыли для пассажиров еще и «Театральную» пересадку Вокзальную». Поступил еще один анонимный звонок о якобы заложенной взрывчатке.

Все четыре станции закрыты на вход и выход. На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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