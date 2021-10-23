В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд осени. В ближайшие дни Украину ждет сильное похолодание
А вот начало ноября, по прогнозам синоптиков, будет теплым.
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Событие в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени & mdash; & nbsp; ночь на 22 октября было теплой с 1881 года (тогда стартовали наблюдения за погодой в столице).
Информация и комментарии Как & nbsp; сообщили сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, & nbsp; минимальная температура ночью держалась отметки + 12 & deg; С. Это на 1 & deg; С больше, чем в 1889 году, и на 8,5 & deg; С теплее климатической нормы 1991-2020 годов.
Это первый температурный рекорд осени. А вот летом в Киеве зафиксировали сразу 14 рекордов тепла, десять из них & mdash; в июне. В общем наибольшее отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет. & Nbsp; Количество осадков за лето в столице составляла 77% климатической нормы & mdash; & nbsp; оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.
По данным “Укргидрометцентра”, на протяжении следующих дней в Киеве будет уже не так тепло. Так, 24-26 октября температура днем будет колебаться в пределах 7-9 градусов выше нуля, а ночью будет от +2 до + 4 & deg; С.читайте также: В 12% & NBSP & nbspбез залога. Правительство расширило программу доступных кредитов для бизнеса
В ближайшие три дня по всей Украине ожидается значительное похолодание, местами температура снизится до -9 & deg; С. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, через антициклон 24-26 октября будет преобладать сухая погода, осадки возможны лишь в воскресенье на Приазовье & rsquo; й, зато украинцы почувствуют существенное понижение температуры воздуха, особенно ночью.
Так, в начале следующей недели, 25-26 октября, ночью прогнозируют от -1 до -5 градусов по Цельсию, а в Карпатах и восточных областях будет еще холоднее & mdash; & nbsp; от 6-9 градусов ниже нуля. Днем по Украине столбики термометра будут колебаться от 3 до 8 градусов выше нуля. Теплее всего будет на Закарпатье & mdash; & nbsp; 9-14 & deg; С & nbsp; Ветер преимущественно северо-западный скоростью 5-12 метров в секунду. “Атлантические циклоны движутся по более северных широтах, поэтому существенных дождей не прогнозируем”, & mdash; заявил в комментарии “Общественном” синоптик Виталий Постриганем.
Также он отметил, что холод в Украине задержится ненадолго: по предварительным оценкам, из 28 октября вновь вернется осеннее тепло & mdash; & nbsp; до + 15-17 & nbsp; & deg; C. & nbsp; Теплым прогнозируют синоптики и начало ноября. & nbsp;