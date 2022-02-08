В Киеве задержали угонщика «Жигулей», когда тот переставлял запчасти на свою машину
Похищенную машину мужчина разобрал на запчасти. Фото: Нацполиция
Мужчина похитил ВАЗ в Святошинском районе, спрятал в лесу, а впоследствии разобрал на детали для своего автомобиля.
За этим занятием его и застали правоохранители. Некоторые запчасти мужчина успел переставить в собственные «Жигули». Машину он украл в Святошинском районе возле дома на улице Садовой. Владелец автомобиля, когда не нашел на привычном месте своих «Жигулей», вызвал полицию.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения расследования преступлений совершенных в сфере транспорта Святошинского управления полиции Дмитрий Довбаш, правоохранители просмотрели видео из камер наблюдения системы «Безопасный город» и установили движение злоумышленника на угон.
Некоторые запчасти мужчина успел переставить в собственные «Жигули»
«Мы выяснили, что к преступлению причастен неоднократно области, 1968 года рождения. Он собственноручно открыл дверь автомобиля, повредил замок зажигания и завел двигатель.
Тогда отогнал ВАЗ к лесу, где снял номерные знаки. В дальнейшем перегнал легковушку к своему гаражному боксу в Киевской области и начал разбирать за автозапчасти», — рассказал Дмитрий Довбаш.
Следователи Святошинского управления полиции сообщили похитительное подозрение в повторном незаконном завладении транспортным средством. Мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Суд взял похитителя под стражу.
На прошлой неделе столичные патрульные догнали угонщика автомобиля Honda, который владелец опрометчиво оставил на минуту заведенным возле киоска.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»