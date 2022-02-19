В Киеве задержали серийного вора
Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
В полицию начали массово обращаться жители Шевченковского района с заявлениями о воровстве из помещений и автомобили. Правоохранители проанализировали каждый из преступлений и пообщались с потерпевшими и свидетелями происшествия. Собрав всю информацию оказалось, что к преступлениям причастен ранее судимый 27-летний иностранец.
По словам следователей, в ноябре прошлого года злоумышленник прибыл в микрорайон Нивки. Он обратил свое внимание на магазин с продуктами на улице Турчина, после чего проник в помещение через окно и похитил девять пачек сигарет и 13000 гривен. Через несколько дней в дворе дома на проспекте Победы в автомобиле «Opel» открыл переднюю левую дверь, проник в салон и похитил зарядное устройство для аккумулятора. В этот же день злоумышленник вернулся в микрорайон Нивки сломал двери кафе и украл планшет и 4000 гривен.
Словом, злоумышленник «работал» не возлагая руку. Интересно и то, что на совершенных преступлениях вор не остановился и проник в помещение магазина на улице Данила Щербаковского, откуда похитил мобильный телефон и деньги. В целом правоохранители доказали причастность злоумышленника к семи фактам краж.
Фигуранта задержали, оказалось он нет постоянного места жительства на территории Украины и сейчас находится в уставе обвиняемого.
На иностранца открыли несколько уголовных производств, а именно кража, сопряженная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, нарушение неприкосновенности жилья, покушение на кражу.
За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»