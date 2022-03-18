В Киеве задержали россиянина, который подделывал пропуск для проезда блокпостов
Россиянина проверяют на причастность к диверсиям. Фото: Киевская городская прокуратура
Гражданин РФ изготовлял и продавал удостоверение для беспрепятственного проезда через блокпосты.
Сейчас сотрудники СБУ проверяют 60-летнего задержанного, а также его «клиентов» на причастность к диверсионной деятельности. По месту жительства россиянина в Киеве правоохранители нашли многочисленное удостоверение «Специализированного государственного антикоррупционного комитета», а также специальных разрешений неустановленного образца для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств.
Кроме того, как рассказали в Киевской городской прокуратуре, использование этих удостоверений позволяло заправлять автомобили их предъявителям на льготных условиях как представителям военных формирований Украины. Мужчина продавал подделки за 500 долларов.
Кроме того, во время обыска обнаружены фейковые сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи, как членов международных организаций, в частности ОБСЕ, а также удостоверения для лиц призывного возраста, которые позволяли последним пересекать границу по состоянию здоровья.
Досудебное расследование осуществляется следователями Дарницкого управления полиции при оперативном сопровождении СБУ и процессуального руководства окружной прокуратуры.
Недавно правоохранители задержали в столичном метро российского диверсанта. В его смартфоне нашли фото объектов критической инфраструктуры, блокпостов и мест дислокации ВСУ.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»