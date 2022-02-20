В Киеве задержали почтового мошенника

magictr | 20.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев; Киеве задержали почтового мошенникаЗлоумышленник пришел в почтовое отделение под видом отправителя посылки, от которой отказался покупатель, и за поддельным паспортом забрал отправление, которое ему не принадлежит.

Через некоторое время правоохранители задержали нарушителя, работавшего по этой схеме в Голосеевском районе. Фигурант забрал из почты смартфон.

Чтобы завладеть чужой возвращенной посылкой, мужчина предъявил сотруднику почты паспорт на имя владельца отправления. В дальнейшем нарушитель забрал гаджет, стоимость которого составляет около 15 тысяч гривен, и пытался уйти с отделения, однако его остановили оперативники.

Злоумышленником оказался ранее несудимый киевлянин. Ему инкриминируют наказание по статье — мошенничество и подделка документов.

За совершенное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Также, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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