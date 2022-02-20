В Киеве задержали почтового мошенника
Злоумышленник пришел в почтовое отделение под видом отправителя посылки, от которой отказался покупатель, и за поддельным паспортом забрал отправление, которое ему не принадлежит.
Через некоторое время правоохранители задержали нарушителя, работавшего по этой схеме в Голосеевском районе. Фигурант забрал из почты смартфон.
Чтобы завладеть чужой возвращенной посылкой, мужчина предъявил сотруднику почты паспорт на имя владельца отправления. В дальнейшем нарушитель забрал гаджет, стоимость которого составляет около 15 тысяч гривен, и пытался уйти с отделения, однако его остановили оперативники.
Злоумышленником оказался ранее несудимый киевлянин. Ему инкриминируют наказание по статье — мошенничество и подделка документов.
За совершенное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
Также, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»