В Киеве задержали опасного преступника, который во время побега сбил полицейского
Отравителю грозит до 12 лет тюрьмы. Фото из открытых источников
Серийный «клофелинщик» обворовал людей на два млн гривен. Убегая от правоохранителей на авто, разбойник сбил полицейского.
Мужчина долгое время находился в розыске за совершение ряда тяжких преступлений. Наконец, работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции поймали беглеца. Им оказался 50-летний житель села Петропавловская Борщаговка под Киевом. Задержанный — ранее судимый за убийство и угон авто, соединенный с насилием.
Злоумышленник знакомился с жертвами и угощал алкогольными напитками, в которых подсыпал сильнодействующие лекарственные препараты. Когда пострадавшие падали в обморок, вор обворовывал их дома. В двух таких эпизодах мужчина вынес денег и ценных вещей на два млн гривен.
Впоследствии фигурант совершил разбойное нападение: предложил подвезти мужчину и во время «дружественного» разговора угостил отравленным напитком. Когда пассажир потерял сознание, фигурант отобрал у него ювелирные украшения и выбросил без сознания в лесополосе.