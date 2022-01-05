В Киеве задержали «охотника» за телефонными кабелями

magictr | 05.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеву задержали «охотниками» /></p> <p>В Киеве задержали «охотника» за телефонными кабелями.Фото: из открытых источников </p> <p>Правоохранители доказали причастность фигуранта к девяти эпизодам преступлений.</p> <p style=

У Киеву задержали «охота  ;телефонными кабелями

Злоумышленником оказался 23-летний житель Луганщины. Фото: пресс-служба полиции Киева

Злоумышленником оказался 23-летний житель Луганщины, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина проникал в технические колодцы и с помощью инструментов вырезал кабель.

В общем, фигурант похитил 100 метров кабеля, чем нанес ущерб предприятию почти на 12 тысяч гривен. Следователи сообщили киевлянину о подозрении в совершении преступлений. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе.

Луганчанину инкриминируют наказание по статье—кража. За содеянное он рискует провести до шести лет в тюрьме.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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