В Киеве задержали «охотника» за телефонными кабелями
05.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Злоумышленником оказался 23-летний житель Луганщины. Фото: пресс-служба полиции Киева
Злоумышленником оказался 23-летний житель Луганщины, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина проникал в технические колодцы и с помощью инструментов вырезал кабель.
В общем, фигурант похитил 100 метров кабеля, чем нанес ущерб предприятию почти на 12 тысяч гривен. Следователи сообщили киевлянину о подозрении в совершении преступлений. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе.
Луганчанину инкриминируют наказание по статье—кража. За содеянное он рискует провести до шести лет в тюрьме.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»