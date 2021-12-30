В Киеве задержали ночных грабителей на авто
Патрульные разыскали и задержали грабителей. Фото иллюстративное: «Вечерний Киев»
Четверо молодых людей ограбили подвыпившего мужчину и вытолкали его из машины возле станции метро «Гидропарк».
Сколько б не говорили правоохранители и не писали СМИ об опасности пить с незнакомцами, люди упорно продолжают пренебрегать этими оговорками. Так, сегодня утром, 30 декабря, на линию 102 поступило сообщение о грабеже вблизи станции метро «Гидропарк». Именно там оказался 30-летний мужчина, после того как познакомился в ресторане на Крещатике с компанией молодых людей. Новые приятели предложили ему продолжить гулянье в другом заведении, на которое согласился. По дороге собутыльники отобрали у мужчины смартфон с наушниками и вытолкали из авто.
Задержанных передали следователям Днепровского управления полиции
Впрочем, потерпевший запомнил обидчиков и автомобиль. По его описанию, патрульные остановили на бульваре Перова похожую машину с четырьмя новолуниями в салоне. В них нашли отобранный смартфон с наушниками.
Для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского управления полиции.
На днях патрульные задержали 29 -летнего киевлянина, зарезавшего прохожего на остановке общественного транспорта за то, что он пытался помешать ему избивать гражданскую жену.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»