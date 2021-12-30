В Киеве задержали ночных грабителей на авто

magictr | 30.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киеве задержали

Патрульные разыскали и задержали грабителей. Фото иллюстративное: «Вечерний Киев»

Четверо молодых людей ограбили подвыпившего мужчину и вытолкали его из машины возле станции метро «Гидропарк».

Сколько б не говорили правоохранители и не писали СМИ об опасности пить с незнакомцами, люди упорно продолжают пренебрегать этими оговорками. Так, сегодня утром, 30 декабря, на линию 102 поступило сообщение о грабеже вблизи станции метро «Гидропарк». Именно там оказался 30-летний мужчина, после того как познакомился в ресторане на Крещатике с компанией молодых людей. Новые приятели предложили ему продолжить гулянье в другом заведении, на которое согласился. По дороге собутыльники отобрали у мужчины смартфон с наушниками и вытолкали из авто.

У Киева задержали ночных игр </p> <p>Авто с грабителями остановили на бульваре Перова</p> <p><img class=

Задержанных передали следователям Днепровского управления полиции

Впрочем, потерпевший запомнил обидчиков и автомобиль. По его описанию, патрульные остановили на бульваре Перова похожую машину с четырьмя новолуниями в салоне. В них нашли отобранный смартфон с наушниками.

Для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского управления полиции.

На днях патрульные задержали 29 -летнего киевлянина, зарезавшего прохожего на остановке общественного транспорта за то, что он пытался помешать ему избивать гражданскую жену.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr