В Киеве задержали мужчину, который призвал об изменении границ территории Украины и сохранял гранаты
Злоумышленник распространял материалы с призывами о насильственном изменении границ территории Украины. Фото: Национальная полиция
Злоумышленник занимался распространением материалов с призывами об изменении границ территории Украины. Кроме этого, в его квартире полицейские обнаружили боеприпасы. За совершенное мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
К правоохранителям Днепровского управления полиции Киева поступила оперативная информация о мужчине, который, вероятно, является сторонником «русского мира». Совместно с работниками Службы безопасности Украины в ходе процессуального руководства окружной прокуратуры полицейские провели санкционированный обыск в квартире местного жителя.
Во время проверки правоохранители установили, что мужчина через социальные сети распространял материалы с призывами о насильственном изменении границ территории Украины, а также поддерживал и приветствовал преступные действия государства-агрессора. Кроме этого, в ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли три гранаты ВОГ-25П, корпус гранаты РГД-5 и запал в ручную гранату УЗРГМ-2.
Владельцем боеприпасов и сторонником «русского мира» оказался 45-летний местный житель, уроженец российской федерации, который имеет двойное. Фото: Национальная полиция
Полицейские обнаружили и изъяли три гранаты ВОГ-25П, корпус гранаты РГД-5 та запал в ручной гранаты УЗР. Фото: Национальная полиция
Владельцем боеприпасов и сторонником «русского мира» оказался 45-летний местный житель, уроженец российской федерации, имеющий двойное гражданство. Следственно-оперативная группа задокументировала преступление, а злоумышленника правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение и обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и за ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сейчас следователи по согласованию с окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство о подсуде. Правонарушителю грозит до семи лет тюремного заключения.
Недавно в Шевченковском районе задержали мужчину, который «способствовал» диверсионно-разведывательным группам в Киеве. В квартире обнаружили и изъяли семь единиц огнестрельного оружия, более 25 единиц холодного оружия, около 3000 патронов разного калибра, а также автоматическое оружие военного образца.
Мария КАТАЕВА »