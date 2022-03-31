В Киеве задержали мародеров, обворовавших состав «Новой почты»

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киев задержали мародеров, обокравших состав «Новой почты»

Правоохранители нашли похищенные посылки. Фото: столичная прокуратура

Трем жителям столицы сообщили о подозрении в совершении кражи из почтового состава в Днепровском районе.

Мародеры ворвались через окно в «Новую почту» во время комендантского часа еще 27 февраля. Они украли компьютерную технику, а также около 700 посылок на общую сумму около одного миллиона гривен. Похищенные вещи мародеры хранили в гараже одного из подельников.

Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, правоохранителям удалось разыскать и задержать воров. Ими оказались двое мужчин и женщина, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

При обыске по местам проживания мародеров и в гараже нашли похищенное имущество предприятия и почтовые отправления граждан. В настоящее время решается вопрос об избрании ворам мер пресечения — содержания под стражей. Им грозит до восьми лет заключения.

Ранее правоохранители задержали в Киеве юношу с девушкой, которые ворвались на АЗС и украли алкогольные напитки.

Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»

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