В Киеве задержали мародеров, обворовавших состав «Новой почты»
Правоохранители нашли похищенные посылки. Фото: столичная прокуратура
Трем жителям столицы сообщили о подозрении в совершении кражи из почтового состава в Днепровском районе.
Мародеры ворвались через окно в «Новую почту» во время комендантского часа еще 27 февраля. Они украли компьютерную технику, а также около 700 посылок на общую сумму около одного миллиона гривен. Похищенные вещи мародеры хранили в гараже одного из подельников.
Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, правоохранителям удалось разыскать и задержать воров. Ими оказались двое мужчин и женщина, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
При обыске по местам проживания мародеров и в гараже нашли похищенное имущество предприятия и почтовые отправления граждан. В настоящее время решается вопрос об избрании ворам мер пресечения — содержания под стражей. Им грозит до восьми лет заключения.
Ранее правоохранители задержали в Киеве юношу с девушкой, которые ворвались на АЗС и украли алкогольные напитки.
Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»