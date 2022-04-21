В Киеве задержали иностранца, который перевозил оружие и угрожал полиции гранатой
Патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Фото: Национальная полиция
Патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения, однако в ответ мужчина угрожал применить гранату и совершил наезд на правоохранителя. В отношении злоумышленника следователи начали три уголовных производства. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Событие произошло в Голосеевском районе столицы. Сотрудники патрульной полиции вблизи улицы Дмитрия Луценко заметили автомобиль марки «Хюндай» с закрытыми номерными знаками, поэтому полицейские остановили водителя для проверки. В ответ руководитель начал агрессивно вести себя и угрожать правоохранителям применением гранаты, кроме того намеренно совершил наезд на полицейского.
Чтобы остановить противоправные действия нарушителя, один из правоохранителей предупредил водителя об использовании оружия, однако нарушитель не реагировал и продолжил движение. Поэтому патрульный применил оружие и в дальнейшем полицейские задержали водителя.
Как сообщил глава Голосеевского управления полиции Араик Кочкадамян, немедленно на место события для документирования преступления прибыла следственно-оперативная группа, которая авто нарушителя оружие и боеприпасы.
«В транспортном средстве находились автоматы АКСУ, пистолет марки „Глок“, две гранаты, два запала для взрывных припасов и патроны. Все изъятые вещи направлены на проведение соответствующей экспертизы. Фигуранта мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее несудимый иностранец, 1995 года рождения», — рассказал он. jakij-perevoziv-zbroju-tanbsppogrozhuvav-policiyi-granatoju-71c9651.jpg» alt=»В Киеве задержали иностранца, который перевозил оружие и угрожал полиции гранатой» />
В машине задержали Фото: Национальная полиция
В машине задержанный перевозил оружие. Фото: Национальная полиция
Следователи за процессуального руководства прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении за ч. 2 ст. 342 — сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, ч. 1 ст. 345 — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, и ч. 1 ст. 263— незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Напомним, в Подольском районе 31-летний киевлянин гулял с гранатой в кармане. Злоумышленник не смог объяснить происхождение боеприпаса. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»