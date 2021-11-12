В Киеве задержали дуэт иностранцев, обворовавших магазин
Фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Бориса Корпусенко <Злоумышленники похитили из сейфа около 7000 гривен.
В полицию поступил вызов о том, что неизвестные ограбили магазин в Дарницком районе. На место происшествия прибыли правоохранители, опросили заявительницу и задокументировали правонарушения.
Обработав всю предоставленную информацию оперативники начали поиски злоумышленников. Со временем на улице Здолбуновской задержали двух мужчин схожих по описанию.
По словам начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тараса Платока, злоумышленники действовали по такой схеме— один другой ворует деньги.
Иностранец подобрал нужную комбинацию к сейфу и украл оттуда около 7000 гривен, после чего сообщники покинули магазин. Подозреваемыми оказались 30-летний и 31-летний иностранцы. Также оперативники установили, что злоумышленники причастны к совершению аналогичного преступления в Днепровском районе, где из магазина они похитили более 18 тысяч гривен. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.
На иностранцев открыли уголовное производство по статье — кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище.
Кроме того правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений в столице.
За совершенное фигурантам грозит до шести лет тюремного заключения.
Похожий случай произошел на Киевщине. Двое парней украли сейф и потащили в поле
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»