В Киеве задержали бывшего высокопоставленного чиновника, который помогал оккупантам
У предателя нашли много оружия. Фото: Офис Генпрокурора
Житель Киева, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины передавал оккупантам информацию о размещении военных и техники ВСУ.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры эксчиновнику сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов.
По данным следствия, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны.
Эксчиновник передал >С 24 февраля по 16 марта он в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и боевикам так называемых «ДНР» и «ЛНР» данные о местоположениях личного состава и военной техники ВСУ. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, имея военное образование, мужчина осознавал, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.
У предателя нашли целый арсенал
Подозреваемого задержали. Во время обыска у него нашли пистолеты, патроны и гранаты. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением СБУ в Киеве и области.
Ранее в Киеве задержали россиянина, который подделывал пропуска для беспрепятственного проезда блокпостов.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»