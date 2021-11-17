В Киеве задержали 44-летнего мужчину за развращение падчерицы
44-летнего киевлянина обвиняют в развращении малолетнего
44-летнего киевлянина обвиняют в развращении малолетней дочери сожительницы.
В полицию обратилась киевлянка и сообщила о том, что гражданский мужчина развращал ее малолетнюю дочь. На место происшествия прибыли правоохранители и выяснили, когда женщина была на работе 44-летний отчим сексуально добивался 13-летней падчерицы. strong>уточнила «Вечернему Киеву»подробности этого случая. Как только мама ребенка узнала об инциденте, срочно обратилась к правоохранителям. После чего педофил скрылся. Ювенальные полицейские пообщались с ребенком и ее матерью, чтобы узнать ли это был единственный инцидент. Ведь, как показывает практика, дети, ставшие жертвами педофилов, долго боятся признаться матери об этом и терпят издевательство.
«По словам матери потерпевшей, раньше девочка не жаловалась на отчима, — добавляет пресс-секретарь Страшек. —Также известно, что у подозреваемого ранее уже были проблемы с законом. Киевлянин привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и к административной ответственности за вождение авто в наркотическом опьянении».
Правоохранителям удалось разыскать мужчину. Ему инкриминируют развращение несовершеннолетней. Теперь педофил под стражей. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о киевлянине, который пять лет насиловал падчерицу. В течение длительного времени ребенок не решался рассказать маме об издевательствах. Однако призналась другу, который и огласил дело.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»