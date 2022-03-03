В Киеве задержали 11 вооруженных мародеров
Отрабатывая территорию, в 16 часов, один из экипажей заметил автомобили похожие по описанию на улице Булаховского, что в Святошинском районе. Инспекторы вызвали подкрепление ради собственной безопасности и продолжили наблюдение. alt=»В Киеве задержали 11 вооруженных мародеров» />
Мародеры были вооружены охотничьим карабином
В конце концов спецрота ГУНП, прибывшая на помощь, задержала авто Ford Explorer и шесть мужчин, которые были у . Других семерых мародеров на машинах Volkswagen Jetta и Toyota Prius задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной. В автомобилях нашли оружие, в том числе гранатомет и карабин «Сайга». Ранее полицейские задержали в столичном метро диверсантов, хоронивших боеприпасы в плюшевом мишке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»