В Киеве задержали 11 вооруженных мародеров

magictr | 03.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева задержали 11&n> </p> <p>Мародеров поймали в Святошинском районе </p> <p>Мужчины подъехали на трех авто к автосалону, вытащили оттуда сейф, кофемашину, другие вещи и убежали.</p> <p>Патрульные совместно со спецротой Главного управления Нацполиции мародеров.</p> <p>В среду, 2 марта, правоохранители получили ориентировку о мародерстве: группа мужчин, приехавших на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta, ограбили автосалон.</p> <p><img class =Отрабатывая территорию, в 16 часов, один из экипажей заметил автомобили похожие по описанию на улице Булаховского, что в Святошинском районе. Инспекторы вызвали подкрепление ради собственной безопасности и продолжили наблюдение. alt=»В Киеве задержали 11 вооруженных мародеров» />

Мародеры были вооружены охотничьим карабином

В конце концов спецрота ГУНП, прибывшая на помощь, задержала авто Ford Explorer и шесть мужчин, которые были у . Других семерых мародеров на машинах Volkswagen Jetta и Toyota Prius задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной. В автомобилях нашли оружие, в том числе гранатомет и карабин «Сайга». Ранее полицейские задержали в столичном метро диверсантов, хоронивших боеприпасы в плюшевом мишке.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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