В Киеве заброшенное помещение превратили в современное заведение реабилитации
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Отделение реабилитации на Харьковском шоссе, 156. Фото: Алексей Самсонов
Гидромассажные ванны, соляная комната, уникальные тренажеры, консультации психологов и логопедов— все эти услуги теперь доступны для детей с инвалидностью, проживающих в Дарницком районе Киева.
Когда-то в взрослых, а сегодня — это современное двухэтажное отделение реабилитации для лиц, имеющих инвалидность и нуждающихся в специальных услугах. В среду, 26 января, состоялось официальное открытие заведения. С сегодняшнего дня здесь смогут обслуживать около 90 воспитанников.
Специалисты заведения готовы предоставлять услуги, которые помогут ребенку развиваться и постепенно становиться на ноги в буквальном смысле. Воспитанники смогут получить физическую, психологическую, медицинскую и социальную реабилитации. zaklad-reabilitaciyi-4f18d61.jpg» alt=»В Киеве заброшенное помещение превратили в современное заведение реабилитации» />
Заведение оборудовано подъемниками для посетителей на тележках
Марина Хонда, Виталий Кличко и Ярослав Лагута
В целом это отделение будет входить в сеть заведений с аналогичными функциями, которые уже есть в Дарницком районе. И будет подчиняться районному Центру комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью.На официальное открытие нужного для Киева помещения приехал и мэр столицы Виталий Кличко. Он поздравил руководство с открытием и подарил на новоселье от города огромную клетку с двумя попугаями. На визит известного мэра с нетерпением ждала и малыша, которая уже успела освоиться в комнатах и занимается на тренажерах, помогающих разрабатывать конечности.
Улыбающийся Алексей успевает за короткий разговор рассказать Виталию Владимировичу о том, что мечтает бегать, протягивает ему «боксерское» поздравление и обещает, что уже скоро будет самостоятельно играть в футбол.
Дети занимаются на тренажере для восстановления функционирования конечностей
Параллельно и Алексей, и все детки, пришедшие ныне в центр на занятие, добросовестно выполняют упражнения с инструкторами.
«Эти занятия нацелены на восстановление функций организма. Например, пассивная разработка конечностей, а также тренажеры, которые восстанавливают навык ходьбы у детей, имеющих моторную дисфункцию нижних конечностей. Есть также реабилитационный стол, где проводят массаж, тренажеры для отработки мышц»,— рассказывает Людмила Новик, директор Центра комплексной реабилитации лиц с инвалидностью Дарницкого района.
Гидромассажная комната
В заведении есть кабинеты физической терапии, сенсорно-интеграционной терапии, кабинеты диагностики, гидротерапии со специальной ванной для гидромассажей, арттерапии и музыкодвигательной терапии. А также соляная комната, где создали искусственный соляный микроклимат.
«Отдых в такой комнате помогает лечить бронхиальные астмы, хронические бронхиты, заболевания легких и т.д.»,— рассказывают специалисты центра.
Помещение также оборудовали подъемниками и внешним лифтом для доступности лиц, которые передвигаются на инвалидных колясках. Все надписи в заведении продублированы шрифтом Брайля. Наряду с центром также есть инклюзивная детская площадка. Будет работать также и социальное такси, которое будет доставлять посетителей.
Как изменялось помещение на Харьковском шоссе, 156
Так заведение выглядит сегодня
Общая площадь всего помещения — 463 кв.м. Ремонт длился с лета 2020-го, когда здание передали под нужды детей с инвалидностью. В целом на реконструкцию из городского бюджета потратили около 30 миллионов гривен.
За эти средства сделали капремонт, закупили мебель, технику, реабилитационное оборудование. Также обустроить инклюзивную площадку и благоустройство территории вокруг.
Соляная комната
Инклюзивная площадка возле отделения реабилитации «Дети — это самое важное, что у нас есть. И мы должны о них беспокоиться. А в таком Центре комплексной реабилитации дети с инвалидностью получат все необходимое для лечения и реабилитации. Одновременно получать услуги по реабилитации в новом центре смогут от 35 до 40 детей с инвалидностью. В течение дня — 80-90 детей», — отмечает Виталий Кличко.Для понимания ситуации, сегодня в столице проживает около 12 тысяч детей с инвалидностью. Ранее в городе работали маленькие отделения при территориальных центрах, которые занимаются пожилыми людьми. Понимая, что это неэффективно и что при таких ресурсах детям невозможно обеспечить реабилитацию, Киев семимильными шагами начал строить сеть заведений для детей с инвалидностью. «Вскоре такие центры будут работать в каждом из районов столицы», – рассказал под время открытия заведения на Храковском шоссе Виталий Кличко.
Директор центра рассказывает руководству города о новых кабинетах и услугах
Его заместительница, которая, собственно, специализируется на социальной политике города,— Марина Хонда, уточняет, что в прошлом году завершили ремонт и вскоре официально откроют Центр реабилитации на Оболони. К слову, там переоборудовали прежнее помещение казино.
Продолжается ремонт в отдельном здании на улице Закревского, 3 в Деснянском районе, а также в Подольском районе, на проспекте Правды, 4.
«В Шевченковском районе капитальный ремонт помещения на улице Зоологической, 3. Начались работы в Соломенском районе — на улице Михаила Донца, 18-В. Что касается Святошинского — там работы на этапе проектирования — планируем реконструировать помещение на улице Якуба Коласа, 8-А», — подчеркнула Марина Хонда.
Виталий Кличко с воспитанниками отделения реабилитации
Важно, что при поиске помещения каждый район определял свои потребности и считал, сколько у них есть реально детей и в какой реабилитации они нуждаются.
< >«Это европейский подход, который помогает не просто открыть заведение, а сделать его максимально эффективным для лиц с инвалидностью. Мы стремимся приблизить услуги реабилитации для детей с инвалидностью к месту жительства и я уверена, что скоро в каждом районе города заработают новые, современные Центры реабилитации, которые подарят детям счастливое детство!», — говорит Марина Хонда<<> strong>Контакты Центра: тел. 565-10-10, e-mail: [email protected]
Видео с викториной центра
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Недавно на улице Полесской, 14 в Дарницком районе открыли отделение трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью. И более года назад — отделение реабилитации детей с ДЦП на Бориспольской, 28б. Также сейчас идет ремонт в помещении будущего Центра на Харьковском шоссе.