В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли семь пенсионеров
Выздоровели за прошедшие сутки 615 человек. Фото: Михаил Марков
В столице за минувшие сутки зафиксировали 510 случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса семеро пенсионеров.
Среди них: четыре женщины от 64 до 89 лет и трое мужчин от 75 до 84 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 293 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и 194 до 8 лет. Кроме того, коронавирус диагностировали у 12 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 месяцев до 15 лет. — 53»,— отметил Виталий Кличко.
Статистика заболеваний в Киеве по состоянию на 17 января Январь 1 лиц с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 8371 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 345256.
Выздоровели за прошедшие сутки 615 людей. В целом коронавирус преодолели 327265 жителей столицы.
Попал в статистику заболеваемости и сам Виталий Кличко. У мэра Киева второй раз диагностировали COVID-19. В настоящее время Виталий Кличко лечится и работает с дома.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»