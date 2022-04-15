В Киеве за 50 дней зарегистрировали 1500 браков и 1314 новорожденных
Иллюстративное фото из открытых источников
Несмотря на войну жизнь в столице продолжается. За 50 дней полномасштабного военного вторжения в Киеве поженилось 1500 пар. «Жизнь продолжается и в столице ежедневно рождаются новые семьи и новые жизни. За 50 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в столице поженились 1500 пар. За этот период в Киеве родилось 1314 малышей 659 мальчиков и 619 девочек. Среди новорожденных — 31 двойня. Новорожденным и их родителям желаю крепкого здоровья и мирного неба, а новообразованным семьям — безусловной любви, благополучия и счастья!» — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним, в столице работают 8 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.
В частности, в отделах принимают с 09 :00 до 15:00 по адресам:
Левый берег
- Дарницкий район— ул. К. Заслонова, 16;
- Деснянский район — просп. Маяковского, 15-А;
- Днепровский район — б-р Верховной Рады, 8/20.
Правый берег
- Голосеевский район — ул. Большая Васильковская, 92;
- Оболонский район — просп. Оболонский, 28-В;
- Печерский район — ул. Цитадельная, 7/10;
- Соломенский район— б-р Вацлава Гавела, 1/28;
- Шевченковский район— ул. Академика Ромоданова, 17.
«Вечерний Киев» сообщал, что в столице активно возобновляет работу бизнес и торговля. Город уверенно запускает экономические процессы.