В Киеве установили десятки сертифицированных датчиков контроля качества воздуха
Александр Возный, Петр Пантелеев, Виталий Кличко во время осмотра стационарного поста мониторинга. Фото КГГА
Во всех районах Киева установили датчики анализа воздуха, которые объединили в городскую систему контроля качества воздуха, однако власти города будут продолжать этот процесс.
В настоящее время речь идет о 46 индикативных приборах, которые дополнят уже установленные референтные станции. Такой подход впервые применен в Украине.
Начальник Управления экологии и природных ресурсовАлександр Возный сообщил, что город продолжает двигаться к полной прозрачности в вопросах экологии столицы. Уже сегодня у киевлян есть возможность в режиме реального времени следить за качеством воздуха благодаря автоматической системе мониторинга на основе пяти стационарных постов европейского образца. 46 дополнительных компактных датчиков позволят получить более полную картину состояния воздуха в Киеве.
Александр Возный подчеркнул, что в отличие от датчиков общественного контроля, установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.
Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко, пояснил, что система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.
Он уточнил, что на первом этапе специалисты настраивают систему, собирают и анализируют информацию. В этом году планируют интегрировать информацию о состоянии воздуха в приложении «Киев Цифровой».
Ранее в Управлении экологии и природных ресурсов Киева объясняли, что установка референтных станций определена программой государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха— агломерации города Киева и концепцией внедрения и обслуживания муниципальной системы.
Екатерина НОВОСТРЕННАЯ, «Вечерний Киев»