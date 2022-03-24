В Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия
Уже завершили работы возле памятника Самсону на Контрактовой площади. Фото: Департамент охраны культурного наследия
Исторические здания и памятники в центре столицы оберегают от возможного уничтожения российскими оккупантами.
Последние несколько дней в городе устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия. Работы по монтажу совместно с небезразличной общественностью осуществляет Департамент охраны культурного наследия на выполнение поручения Киевского городского головы Виталия Кличко при поддержке профильного заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива.
«Уже завершили работы возле памятника Самсону, относительно экспозиции собора, на Каменице киевского войта. Завершаем защиту памятника Владимиру. На днях приступим к работе у памятников Сковороде, Богдану Хмельницкому»,— сообщил директор Департамента Александр Никоряк.
Завершается защита памятника Владимиру. Фото: Департамент охраны культурного наследия
Он отметил, что дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачном, на монументе и колонне Магдебургского права.
Также Департамент выискивает варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, зданий, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.
По словам Александра Никоряка, важно, что общественность приобщается к защите памятников и культурных объектов от возможного уничтожения российскими оккупантами.
Александр Никоряк обратился ко всем небезразличным представителям строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.
В частности, среди неотложных нужд:
- специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора;
- леса строительная металлическая, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная мембрана огнестойкая;
- дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.
Те, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, могут обратиться по телефону: 0 (98) 689 63 22.
< p>Напомним, в столице собирают средства на защитные конструкции для уникальных витражей фуникулера.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»