В Киеве улицу Энтузиастов реконструируют по особому проекту
Реконструкция уже началась. Фото: Киевсовет
Таких проектных решений еще не использовали ни в нашей столице, ни в Украине.
В Киеве продолжается капитальный ремонт улицы Энтузиастов. Его выполняют по проекту иностранных экспертов-урбанистов с целью создания самой безопасной улицы в столице.
Проект самой безопасной улицы разработали турецкие эксперты в Украине. Их работу удалось профинансировать благодаря договоренности мэра Киева Виталия Кличкоибывшего мэра столицы Нью-Йорка Майкла Блумберга.
«Проект очень интересен. Таких инновационных решений мы в Киеве еще не использовали. Реконструкция улицы уже начата. В этом году будут ремонтировать водоотводную систему и ливнеприемники. Основные дорожные работы, в том числе асфальтирование, проведут в теплый сезон следующего года», — сообщил первый заместитель председателя райгосадминистрации в Днепровском районе, депутат Киевсовета Олесь Маляревич.
Капитальный ремонт предполагает внедрение новых инновационных решений для повышения уровня безопасности людей.
В частности проложат асфальтобетонное покрытие в соответствии с современными нормами, обустроят велосипедные дорожки, остановки общественного транспорта, светофорные объекты, проведут благоустройство прилегающих территорий. Это позволит значительно увеличить безопасность для пешеходов и водителей в Днепровском районе Киева. В соответствии с проектной документацией, общая длина участка капитального ремонта составляет 2,712 км. Полная реконструкция улицы будет реализована в течение 2022 года.
Напомним, недавно депутат Киевсовета Олесь Маляревич дал интервью «Вечернему Киеву». Он в частности рассказал о своей депутатской деятельности и работе на должности первого заместителя председателя районной государственной администрации в Днепровском районе.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>