В Киеве улицу Энтузиастов реконструируют по особому проекту

magictr | 23.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киев ;особым проектом

Реконструкция уже началась. Фото: Киевсовет

Таких проектных решений еще не использовали ни в нашей столице, ни в Украине.

В Киеве продолжается капитальный ремонт улицы Энтузиастов. Его выполняют по проекту иностранных экспертов-урбанистов с целью создания самой безопасной улицы в столице.

Проект самой безопасной улицы разработали турецкие эксперты в Украине. Их работу удалось профинансировать благодаря договоренности мэра Киева Виталия Кличкоибывшего мэра столицы Нью-Йорка Майкла Блумберга.

«Проект очень интересен. Таких инновационных решений мы в Киеве еще не использовали. Реконструкция улицы уже начата. В этом году будут ремонтировать водоотводную систему и ливнеприемники. Основные дорожные работы, в том числе асфальтирование, проведут в теплый сезон следующего года», — сообщил первый заместитель председателя райгосадминистрации в Днепровском районе, депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

Капитальный ремонт предполагает внедрение новых инновационных решений для повышения уровня безопасности людей.

В частности проложат асфальтобетонное покрытие в соответствии с современными нормами, обустроят велосипедные дорожки, остановки общественного транспорта, светофорные объекты, проведут благоустройство прилегающих территорий. Это позволит значительно увеличить безопасность для пешеходов и водителей в Днепровском районе Киева. В соответствии с проектной документацией, общая длина участка капитального ремонта составляет 2,712 км. Полная реконструкция улицы будет реализована в течение 2022 года.

Напомним, недавно депутат Киевсовета Олесь Маляревич дал интервью «Вечернему Киеву». Он в частности рассказал о своей депутатской деятельности и работе на должности первого заместителя председателя районной государственной администрации в Днепровском районе.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>

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