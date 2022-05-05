В Киеве убирают последствия вражеских обстрелов еще по 16 адресам
Работы по уборке продолжаются. Фото: КГГА
В Киеве по 16 адресам продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов, на большинстве таких локаций расчистку уже завершили и специалисты изучают состояние зданий, чтобы выяснить можно ли туда возвращаться жителям.
Всего в столице вывезли более 1,5 тысячи кубометров строительных отходов с территорий жилых домов, подвергшихся разрушениям.
«На территории большинства домов, которые были разрушены или повреждены в результате ракетных ударов, уже вывезены строительные обломки, еще на 16-ти адресах работы продолжаются. Работают спасатели города, персонал коммунальных управляющих компаний, „Киевкоммунсервиса“, „Киевблагоустройства“, дорожно-эксплуатационных управлений районов и других предприятий»,— сообщил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.< /p>
Активно помогают приводить в порядок дворы и сами жители. Отходы вывозят специальными контейнеровозами с кранами-манипуляторами и системами мультилифт. На локации устанавливается большой контейнер 15-25 кубометров, в который складывают разные обломки.
По словам Петра Пантелеева, наполненные контейнеры вывозятся на специализированный полигон для строительных отходов № 6.
«Большая просьба не публиковать фото с адресами разрушенных домов, особенно тогда, когда на локациях работают люди, это опасно»,— отметил Петр Пантелеев.
Заместитель председателя КГГА напомнил, что сейчас продолжаются обследования жилых домов, где зафиксированы критические повреждения. Привлечены специалисты государственного предприятия «Научно-исследовательский институт строительного производства». На основании выводов обследований будут приниматься решения о дальнейшей эксплуатации, необходимые противоаварийные работы и возможность заселения людей.
«Вечерний Киев» сообщил, что к открытию готовят Киевский велотрек.
Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ , «Вечерний Киев»