В Киеве вырастет стоимость проезда в городском транспорте
С 1 января 2022-го планируют повысить цены в транспорте Киева. Фото: Алексей Самсонов
Стоимость билета в одну сторону предлагают установить на уровне от 12 гривен.
Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное движение и безопасность перевозки пассажиров. Причиной удорожаний называют рост составляющих тарифа.
В последний раз Киев повышал стоимость проезда в муниципальном транспорте три года назад, в 2018-м. С того времени составляющие тарифа существенно изменились, а значит — острая потребность в повышении цены на проезд. Проезд подорожает уже с начала 2022-го. Стоимость билета будет составлять от 12 до 20 грн за поездку, в зависимости от условий покупки.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, что с 2018-го почти на 75% выросла зарплата. Еще на 84% выросла в цене повысилась электроэнергия и почти на четверть — дизельное топливо. Чтобы остановить сильный отток кадров на транспортных предприятиях и обеспечить повышение зарплаты водителям, а также регулярный ремонт автопарка, город идет на такой шаг и повышает тарифы.
«Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП «Киевпасстранс», экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП „Киевский метрополитен“, обоснованный тариф в метро — 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач — оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок», — отметил Николай Поворозник.
Он также анонсировал цены , которые планируют установить уже с 1 января в следующем году в метро, трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах. Следовательно, самой дешевой будет поездка для тех, кто имеет электронную Карточку киевлянина — в таком случае билет будет стоить 12 грн.
Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн — при покупке от одной до .
Остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обороте проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа. Он подчеркнул, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.
«Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам», — сказал Николай Поворозник.
По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы запланировано с 1 января 2022 года.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»