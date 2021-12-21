В Киеве выделили 3,6 миллиарда гривен на молодежь, спорт и оздоровление детей
В здоровом теле — здоровый дух. Фото: Борис Корпусенко
Депутаты Киевсовета утвердили городскую целевую программу «Молодежь и спорт столицы» на 2022-2024 годы.
Основными целями новой Программы является продвижение здорового способа жизнь, формирование и внедрение активной политики в отношении интеллектуального, нравственного, физического развития молодежи. В том числе — лиц с инвалидностью, реализация ее образовательного и творческого потенциала.
Программа содержит три подпрограммы, посвященные поддержке молодежи, развитию спорта, оздоровлению и отдыху детей.
Общий объем финансирования программы на три года составляет 3,6 млрд грн, из них 3, 4 млрд грн — выделено из городского бюджета.
< На городскую целевую программу «Киев спортивный»— 2,7 млрд грн.
На городскую целевую программу оздоровления и отдыха детей — 640 млн грн.
Реализация программы предусматривает:
- проведение информационно-просветительской деятельности (семинаров, тренингов, лекций, круглых столов) для формирования способного и всесторонне развитого молодого поколения, популяризации неформального образования;
- предоставление финансовой поддержки для реализации молодежных инициатив, направленных на развитие молодежной политики города, популяризации здорового образа жизни и национально-патриотическое воспитание;
- проведение спортивно-массовых мероприятий, организация активного досуг населения;
- привлечение к занятиям спортом большего количества лиц с инвалидностью;
- создание современных многофункциональных учебно-тренировочных, спортивных и оздоровительных комплексов для
- расширение спортивной инфраструктуры;
- обеспечение комфортных условий для оздоровления и отдыха детей города Киева.
Также Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Столичная культура: 2022-2024 года». Общий объем финансирования программы на три года составляет 5,4 млрд грн. Из них 4,3 млрд грн— расходы из городского бюджета. Это на 1,6 млрд грн превышает объем финансирования на программу предыдущих лет.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»