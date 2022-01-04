В Киеве выбрали наиболее атмосферный новогодний видеоролик
Киев всегда привлекал туристов своими интересными и атмосферными местами, которые следует посетить. И хотя этой зимой погода в столице более похожа на позднюю осень или раннюю весну, талантливые киевляне смогли передать атмосферу новогодних праздников в своих видеороликах.
По словам начальницы Управления туризма и продвижений КГГА Марины Радовой, победивший в конкурсе видеоролик передает атмосферу новогодне-рождественского Киева и отражает туристический потенциал города.
Победу в получила видеоработа Анастасии Резник. В своей работе киевлянка изобразила счастливых людей, катающихся на коньках, крепко держа друг друга за руку. Также мы видим ярмарку с ароматным глинтвейном и грудой вкусностей, экстремалов, спускающихся с заснеженной горки, и всю эту композицию дополняет снегопад.
«Проведение таких конкурсов и создание подобного видеоконтента побуждает киевлян выразить свою любовь к городу и продемонстрировать это иностранным туристам. И такой способ вдохновив их посетить Киев в особой праздничной атмосфере»,— отметила Марина Радова.
Зима еще впереди, следовательно, если вы не успели создать свой видеоролик, у вас есть такая возможность, ведь в управлении туризма и продвижений КГГА и дальше продолжается сбор видеороликов, лучшие из которых впоследствии опубликуют.
Если вы хотите узнать больше о туристических локациях Киева, «Вечерний Киев» советует посетить новый туристско-культурный хаб с 3D-турами. Посетители смогут пройти онлайн Киевским зоопарком, станцией метрополитена «Золотые Ворота», пещерами Киево-Печерской лавры, побывать в музеях «Золотые Ворота» и Михаила Булгакова, на Пейзажной аллее и т.д.
Ранее «Вечерний Киев» рассказывал, что в Киеве презентовали видеоролики о приоритетных видах туризма для столицы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»