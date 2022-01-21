В Киеве вводят строгий противоэпидемический контроль в транспорте

magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Киев; в транспорте

Киян призывают носить маски в транспорте и иметь документы о прививках. Фото из архива «Вечернего Киева»

В общественном транспорте столицы усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за стремительного роста случаев заболеваемости Covid-19, ведь общественный транспорт — одно из мест, где можно подхватить вирус. Сейчас в столице до сих пор быстро заполняются места в специализированных больницах, из-за больных коронавирусом, поэтому город будет усиливать карантинные меры.

В столице пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии «ководных документов»:

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата;
  • документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

Для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник призвал киевлян соблюдать масочный режим в транспорте и в огромных местах.

Он напомнил, что штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% лиц, тестирующихся на наличие болезни, получают положительный результат.

Для того, чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещения.

По информации Николая Поворозника, несмотря на то, что штамм Омикрон имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много.

В Украине, и в Киеве в частности, начинается кампания по ревакцинации от заболевания Covid-19. Что такое ревакцинация или бустерная доза вакцины, для чего ее делать и не нужно будет снова повторять весь вакцинальный цикл, объяснили специалисты в эксклюзивном интервью «Вечернему Киеву».

Екатерина НОВОСТИ >, «Вечерний Киев»

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