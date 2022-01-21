В Киеве вводят строгий противоэпидемический контроль в транспорте
Киян призывают носить маски в транспорте и иметь документы о прививках. Фото из архива «Вечернего Киева»
В общественном транспорте столицы усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за стремительного роста случаев заболеваемости Covid-19, ведь общественный транспорт — одно из мест, где можно подхватить вирус. Сейчас в столице до сих пор быстро заполняются места в специализированных больницах, из-за больных коронавирусом, поэтому город будет усиливать карантинные меры.
В столице пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии «ководных документов»:
- отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата;
- документа о выздоровлении лица от указанной болезни;
Для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник призвал киевлян соблюдать масочный режим в транспорте и в огромных местах.
Он напомнил, что штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% лиц, тестирующихся на наличие болезни, получают положительный результат.
Для того, чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещения.
По информации Николая Поворозника, несмотря на то, что штамм Омикрон имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много.
В Украине, и в Киеве в частности, начинается кампания по ревакцинации от заболевания Covid-19. Что такое ревакцинация или бустерная доза вакцины, для чего ее делать и не нужно будет снова повторять весь вакцинальный цикл, объяснили специалисты в эксклюзивном интервью «Вечернему Киеву».
Екатерина НОВОСТИ >, «Вечерний Киев»