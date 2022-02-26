В Киеве вводят жесткие границы комендантского часа magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В Кагарлыкском районе разрешили отстрел лис из-за угрозы смертельного вируса Комментариев нет | Авг 8, 2017 На Киевщине задержали группу иностранцев, которые незаконно переправляли мигрантов через границу Комментариев нет | Мар 26, 2019 Жителей Башкирии в октябре ждут праздничные выходные Комментариев нет | Окт 1, 2021 В Софиевской Борщаговке могут снести жилой комплекс (ВИДЕО) Комментариев нет | Май 2, 2018 Об авторе magictr