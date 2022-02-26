В Киеве вводят жесткие границы комендантского часа

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева вводят жесткие границы коменд> </p> <p>Фото: Борис Корпусенко </p> <p>Комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Всех, кто будет на улице в это время, будут расценивать как диверсантов.</p> <p>Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 . Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.</p> <p>«Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля. <br />Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага»,— говорится в сообщении мэра.</p> <p><strong>Елена ПЕТРИШИН</strong>, « Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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