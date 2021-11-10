В Киеве ввели оперативное положение
Транспорт движется без соблюдения расписания. Фото: Борис Корпусенко
Наземный общественный транспорт задерживается в Днепровском районе из-за ДТП и скопления авто.
Сегодня утром в КП «Киевпасстранс» на своем канале в Telegram сообщили о проблемах в курсировании общественного транспорта.
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Да, задерживается движение автобусов № 21,73,101,100 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по маршруту проспект Маяковского— Керченская площадь— проспект Шухевича. Причина — скопление автомобилей на дороге. На место вызвали полицию.
Из-за этого введено оперативное положение №4 — транспорт движется без соблюдения расписания.
Вместе с этим задерживается движение трамваев № 22, 28, 35 в оба направления. Это произошло из-за ДТП на улице Малышко, 3.На место также вызвали полицию.
Напомним, что в Днепровском районе ограничили движение транспорта до 20 декабря. Здесь устроят новый слой асфальтового покрытия.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»