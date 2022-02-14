В Киеве всю ночь тушили масштабный пожар в гимназии: видео

magictr | 14.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Огонь тушили 60 спасателей. Фото ГУ ГСЧС в Киеве

На Святошине сгорела кровля Киевской гимназии восточных языков № 1.

Информация о пожаре на улице Львовской, 25, поступила столичным чрезвычайникам сегодня, 14 февраля, в 01:23. На место события прибыли пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений по повышенному рангу.

В Киеве всю ночь тушили масштабный пожар в гимназии: видео

Здание старой застройки с деревянными конструкциямиПылала вся кровля трехэтажного здания гимназии. Тушение пожара осложнялось тем, что здание, построенное еще в 1936 году, имеет деревянные конструкции и перекрытия, поэтому огонь быстро распространялся. Кроме того, спасателям пришлось искать источники водоснабжения.

В Киеве всю ночь тушили масштабный пожар в гимназии: видео Кровля гимназии до сих пор дымится
Пламя охватило площадь около 2000 квадратных метров. Огонь удалось локализовать только в 03:30, а через час пожар полностью потушили.

У  масштабный пожар в гимназии: видео

Огонь быстро распространялся

На месте происшествия работали 60 спасателей и 16 пожарных машин. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Что стало причиной пожара неизвестно.

в гимназии

На сегодняшний день в гимназии учится более 1100 учеников и работает около 120 педагогов. Очевидно, школьников надолго переведут на дистанционное обучение.

Раньше огнеборцы погасили пожар, возникший 13 февраля на автомойке на Теремках.

Александр ГАЛУХ, « »

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