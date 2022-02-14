В Киеве всю ночь тушили масштабный пожар в гимназии: видео
Огонь тушили 60 спасателей. Фото ГУ ГСЧС в Киеве
На Святошине сгорела кровля Киевской гимназии восточных языков № 1.
Информация о пожаре на улице Львовской, 25, поступила столичным чрезвычайникам сегодня, 14 февраля, в 01:23. На место события прибыли пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений по повышенному рангу.
Здание старой застройки с деревянными конструкциямиПылала вся кровля трехэтажного здания гимназии. Тушение пожара осложнялось тем, что здание, построенное еще в 1936 году, имеет деревянные конструкции и перекрытия, поэтому огонь быстро распространялся. Кроме того, спасателям пришлось искать источники водоснабжения.
Кровля гимназии до сих пор дымится
Пламя охватило площадь около 2000 квадратных метров. Огонь удалось локализовать только в 03:30, а через час пожар полностью потушили.
Огонь быстро распространялся
На месте происшествия работали 60 спасателей и 16 пожарных машин. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Что стало причиной пожара неизвестно.
в гимназии
На сегодняшний день в гимназии учится более 1100 учеников и работает около 120 педагогов. Очевидно, школьников надолго переведут на дистанционное обучение.
Раньше огнеборцы погасили пожар, возникший 13 февраля на автомойке на Теремках.
Александр ГАЛУХ, « »