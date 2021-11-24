В Киеве временно изменят схемы движения трех трамвайных маршрутов

magictr | 24.11.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киева временно изменят схемы движения трех трамвайных маршрутов

Столичные трамваи будут курсировать по другому маршруту. Фото из архива «Вечернего Киева»

В ночь против 25 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14.

«Ремонтируем трамвайные пути по улице Кирилловской. С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто»,—— объясняют в Киевпасстрансе.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

 — от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;

— от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.

В 05:25 движение трамваев будет восстановлено по собственному маршруту .

Также, в ночь на 25 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрутов № 8-К, 29-К, из-за ремонта пути по улице Привокзальной.

>

С 00:10 до 05:00 движение трамваев по улице Привокзальной будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

маршрут № 8-К:

— от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:38, 22:48;

маршрут № 29-К:

—от ст. м. «Бориспольская»: 23:16, 23:43.

В 05:00 движение будет восстановлено по графику.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr