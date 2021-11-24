В Киеве временно изменят схемы движения трех трамвайных маршрутов
Столичные трамваи будут курсировать по другому маршруту. Фото из архива «Вечернего Киева»
В ночь против 25 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14.
«Ремонтируем трамвайные пути по улице Кирилловской. С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто»,—— объясняют в Киевпасстрансе.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
— от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;
— от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.
В 05:25 движение трамваев будет восстановлено по собственному маршруту .
Также, в ночь на 25 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрутов № 8-К, 29-К, из-за ремонта пути по улице Привокзальной.
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С 00:10 до 05:00 движение трамваев по улице Привокзальной будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
маршрут № 8-К:
— от улицы Павла Усенко (Дарницкое ТРЕД): 22:38, 22:48;
маршрут № 29-К:
—от ст. м. «Бориспольская»: 23:16, 23:43.
В 05:00 движение будет восстановлено по графику.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»