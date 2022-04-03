В Киеве впервые с начала войны состоялась премьера фильма
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фото Бориса Корпусенко
2 апреля в старейшем кинотеатре столицы «Лира» прошла киевская премьера фантастической экспериментальной картины «Пространство/Space» режиссера Дмитрия Томашпольского.
Фильм Дмитрия Томашпольского уже отмечен иностранными наградами: он получил «The best drama feature» на Austria International Film Festival и стал победителем в номинации «Лучший экспериментальный фильм» на Europe Independent Movie Festival.
«Вечерний Киев» пообщался с режиссером Дмитрием Томашпольским о ленте и предстоящих планах.
В кино очень мало слов. Лента является своеобразной экранизацией статьи Карла Густава Юнга «Синхроничность» о необычных совпадениях или случайностях, которые не предоставляются объяснению. Идеей фильма могут стать слова этого известного швейцарского психолога и мыслителя: «Тот, кто смотрит вне себя, спит; тот, кто начинает смотреть внутрь себя, просыпается». -filmu-530afc6.jpg» alt=»В&Киеве впервые с начала войны состоялась премьера фильма» />
Каждый последующий эпизод сценария сообщался актерам накануне очередного съемочного дня. Исполнители сами решали, какие действия будут выполнять в предложенных обстоятельствах. Затем материал посылался режиссеру. Полный сюжет и финал никому из актеров не разглашался до последнего. premyera-filmu-7759080.jpg» alt=»В Киеве впервые с начала войны состоялась премьера фильма» />
«Кино» — это всегда окно в Космос. Мне кажется, все почувствовали, что будет дальше. В фильме показано определенное пророчество. А я считаю, что фильм — это живое существо. То, что мы делаем сейчас, является тому подтверждением»,— отметил режиссер.
Дмитрий Томашпольский продолжает снимать и во время войны. Его будущий фильм с одной героиней — актрисой Ларисой Кадочниковой, сыгравшей Маричку в фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков».
Лариса Кадочникова также посетила премьеру фильма «Пространство/Space» и поделилась своими впечатлениями о будущей ленте.
«Мне очень приятно сотрудничать с Дмитрием Томашпольским. Наш первый фильм — „Лариса Кадочникова. Автопортрет“ получил награду в 2014 году. С начала войны я решила остаться в Киеве: потому что это мой дом, это мой город. А через некоторое время позвонил по телефону Дмитрий и предложил снять продолжение фильма, я дала согласие», — вспоминает актриса. -vpershe-znbsppochatku-vijni-vidbulasja-premyera-filmu-8c65d85.jpg» alt=»В Киеве впервые с начала войны состоялась премьера фильма» />
«Когда мы снимали театр, он красивый, но никого нет, студия пуста. Были съемки по городу — для этого брали соответствующее разрешение. Когда снимали у меня дома, я говорю Дмитрию: «У меня сумасшедший бардак». А он отвечает: «Это даже лучше. Как раз в этом хаосе, видевшем столько выдающихся художников, будем снимать отдельные сцены», — поделилась Лариса Кадочникова. — Считаю, что этот фильм будет очень важным для тех людей, которые сразу уехали, не имели этого опыта. Не осуждаю никого, ни одного человека. В первый день, когда у своего дома услышала взрывы, мне стало очень страшно. Но сказала себе: «Почему я так волнуюсь? Я прожила прекрасную жизнь и работала с великими художниками, такими как Сергей Параджанов, Михаил Швейцер, Дмитрий Томашпольский, Николай Мащенко, Юрий Ильенко. Я должна успокоиться. Только Бог решает, оставить человеку жизнь или нет. Важно спасти страну». » alt=»В Киеве впервые с начала войны состоялась премьера фильма» />
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕН, «Вечерний Киев»