В Киеве возросло количество больных коронавирусом: за сутки свыше 1400 случаев
Выздоровел за прошедшие сутки 751 человек. Фото: Борис Корпусенко
В столице за прошедшие сутки зафиксировали 1409 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 12 пенсионеров.
Среди них: шесть женщин от 66 до 91 года и шесть мужчин от 63 до 85 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 729 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 543 до 8 года. Кроме того, коронавирус диагностировали 74 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
Статистика заболеваний в Киеве по состоянию на 20 января
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе— 2 2 — 188. К больницам столицы госпитализировали 47 больных коронавирусом и 61 лицо с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса 4 умерли. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 348905. Выздоровел за прошедшие сутки 751 человек. В целом коронавирус преодолели 329278 жителей столицы.
По состоянию на 19 января в Киеве зафиксировали 1268 случаев заболевания COVID-19. Это на 141 случай меньше, чем 20 января.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»