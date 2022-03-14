В Киеве возобновляют работу продуктовые мини-ярмарки

magictr | 14.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве возобновляют работу продуктов -ярмарки

Продуктовые ярмарки. Фото: архив «Вечернего Киева»

Возобновили работу мини-ярмарки в Голосеевском и Дарницком районах. Вскоре они заработают в Оболонском и Деснянском районах.

На мини-ярмарках реализуется картофель и овощи борщового набора, бакалея и т.д. Торговля осуществляется по адресам:

  • просп. Голосеевский, 116;
  • просп. Науки, 88;
  • ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна;
  • ул. Анны Ахматовой пересечение с ул. Петра Григоренко;
  • пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой;

В ближайшее время КП «Городской магазин» организует мини-ярмарки (до 5 палаток) в Оболонском и у Деснянском районах.

Актуальные адреса проведения ярмарок обнародуются в приложении «Киев Цифровой».В этом приложении Департамент промышленности и развития предпринимательства также ежедневно обновляет информацию о работе торговых заведений, объектов розничной торговли ЧАО «Киевхлеб», рынков, СТО.

Также в департаменте информируют, что в столице возобновлена ​​работа коммунальных предприятий Владимирского, Житомирского и Бессарабского рынков. В частности, на Владимирском рынке работают более 10 субъектов хозяйствования, которые реализуют бакалея, овощи и и т.д.

На Ржаном рынке работают два субъекта хозяйствования, один из которых здесь существует продажа мяса птицы.

Также готов к работе Бессарабский рынок: сейчас приглашают желающих здесь торговать, поскольку работники, которые торговали здесь раньше, живут в Киевской области и не могут приехать.

< Полный перечень рыночных предприятий, работающих по состоянию на 14 марта, опубликован здесь.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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