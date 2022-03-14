В Киеве возобновляют работу продуктовые мини-ярмарки
Продуктовые ярмарки. Фото: архив «Вечернего Киева»
Возобновили работу мини-ярмарки в Голосеевском и Дарницком районах. Вскоре они заработают в Оболонском и Деснянском районах.
На мини-ярмарках реализуется картофель и овощи борщового набора, бакалея и т.д. Торговля осуществляется по адресам:
- просп. Голосеевский, 116;
- просп. Науки, 88;
- ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна;
- ул. Анны Ахматовой пересечение с ул. Петра Григоренко;
- пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой;
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В ближайшее время КП «Городской магазин» организует мини-ярмарки (до 5 палаток) в Оболонском и у Деснянском районах.
Актуальные адреса проведения ярмарок обнародуются в приложении «Киев Цифровой».В этом приложении Департамент промышленности и развития предпринимательства также ежедневно обновляет информацию о работе торговых заведений, объектов розничной торговли ЧАО «Киевхлеб», рынков, СТО.
Также в департаменте информируют, что в столице возобновлена работа коммунальных предприятий Владимирского, Житомирского и Бессарабского рынков. В частности, на Владимирском рынке работают более 10 субъектов хозяйствования, которые реализуют бакалея, овощи и и т.д.
На Ржаном рынке работают два субъекта хозяйствования, один из которых здесь существует продажа мяса птицы.
Также готов к работе Бессарабский рынок: сейчас приглашают желающих здесь торговать, поскольку работники, которые торговали здесь раньше, живут в Киевской области и не могут приехать.
< Полный перечень рыночных предприятий, работающих по состоянию на 14 марта, опубликован здесь.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»