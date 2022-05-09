В Киеве возобновляет работу кинотеатр «Октябрь»

magictr | 09.05.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Кинотеатр «Октябрь». Фото: Борис Корпусенко

Билеты на киносеансы можно будет приобрести уже в следующие дни.

Кинотеатр «Октябрь» возобновляет работу с 12 мая.

Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Билеты поступят в продажу в ближайшие два дня. За обновлениями можно следить на сайте.

Кинотеатр «Октябрь» прекратил свою работу в первый день российского вторжения.

«Все билеты, которые были приобретены вами будут действительны. „Октябрь“ выстоял вторую мировую, карантин — выстоит и путлеровскую агрессию!» — с такими словами обратилась к своим зрителям администрация заведения 24 февраля.

Теперь, уже через несколько дней, в «Октябре» будут показывать фильмы и ждут посетителей.

Также, как сообщал « Вечерний Киев», впервые в мировой музейной практике создан офлайнпроект о войне в реальном времени и во время войны. Выставка «Украина— распятие» будет экспонироваться в выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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