В Киеве возобновляет работу кинотеатр «Октябрь»
Кинотеатр «Октябрь». Фото: Борис Корпусенко
Билеты на киносеансы можно будет приобрести уже в следующие дни.
Кинотеатр «Октябрь» возобновляет работу с 12 мая.
Об этом сообщает пресс-служба заведения.
Билеты поступят в продажу в ближайшие два дня. За обновлениями можно следить на сайте.
Кинотеатр «Октябрь» прекратил свою работу в первый день российского вторжения.
«Все билеты, которые были приобретены вами будут действительны. „Октябрь“ выстоял вторую мировую, карантин — выстоит и путлеровскую агрессию!» — с такими словами обратилась к своим зрителям администрация заведения 24 февраля.
Теперь, уже через несколько дней, в «Октябре» будут показывать фильмы и ждут посетителей.
Также, как сообщал « Вечерний Киев», впервые в мировой музейной практике создан офлайнпроект о войне в реальном времени и во время войны. Выставка «Украина— распятие» будет экспонироваться в выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»